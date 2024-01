Caça ao tesouro desastrada: idoso cai no buraco que cavou para encontrar ouro em sua casa

Um sonho levou um idoso de 71 anos de Minas Gerais e iniciar uma verdadeira caça ao tesouro no quintal de sua casa em busca de ouro que estaria enterrado, segundo a “revelação” que recebeu enquanto dormia. A notícia é do G1.

Desde a malfadada noite, o aposentado João Pimenta da Silva passou a cavar um buraco de 90 centímetros de diâmetro diariamente em sua casa, no bairro de Betânia, na cidade de Ipatinga, no Vale do Rio Doce.

A busca pelo suposto ouro que estaria escondido embaixo de sua casa o fez cavar um buraco com cerca de 40 metros de profundidade, e apesar de ainda nada ter encontrado a empreitada deveria se alongar por mais algumas semanas, se o aposentado não tivesse se desequilibrado em uma das estruturas de madeira que davam suporte na parte de cima e despencado dentro do buraco.

A queda de 40 metros foi fatal para o caçador de tesouro, que foi retirado horas mais tarde do buraco pelo Corpo de Bombeiros já sem vida. De acordo com os peritos do IML (Instituto Médico Legal), ele sofreu politraumatismo, fraturas expostas nas duas pernas, fratura no quadril, laceração do abdômen e do tronco e traumatismo craniano grave durante a queda.

No local, os bombeiros constataram que a ‘obra’ do seu João foi feita com cuidado e contava com cabos de iluminação e com um compressor que mandava ar por uma mangueira para o interior do buraco profundo.

Após perícia, o corpo foi liberado para ser enterrado em Ipatinga.