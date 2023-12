Sob efeito do El Niño, verão no estado de São Paulo promete ser mais quente e abafado

O verão começa amanhã oficialmente e não deve ser como os anteriores porque o fenômeno El Niño vai continuar forte nos primeiros meses de 2024, de acordo com a Climatempo.

Os meteorologistas acreditam que esse verão será mais quente e abafado do que os últimos e com muitas pancadas de chuva nos meses de janeiro e fevereiro, em função do calor e da alta umidade, com volumes de chuva elevados, o que pode favorecer alagamentos nas principais vias da Grande São Paulo.

No litoral de São Paulo e Rio de janeiro, as chuvas ficarão mais irregulares e concentradas em menos dias, favorecendo a ocorrência de enchentes e deslizamentos. Os dias de calor devem ser mais frequentes e intensos nessas faixas.

Novas ondas de calor acima da média como as enfrentadas nos últimos meses não são descartadas nas regiões centro-leste de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, podendo se expandir para o estado de São Paulo.

Previsão para SP

Nos próximos dias a cidade de São Paulo já enfrenta forte calor, com máximas previstas de até 34º C para o final de semana. Há previsão de chuva para todos os dias na parte da tarde e da noite.

Na semana que vem, o calor dá um leve refresco durante alguns dias, com a aproximação de uma frente fria trazendo muita chuva para toda a região.