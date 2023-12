Ônibus, trens e metrô de São Paulo recebem iluminação para as festividades natalinas

Quem anda pela cidade de São Paulo à noite já pode ver as ruas e prédios decorados com a chegada do Natal. Mas não são apenas as fachadas que foram decoradas, os ônibus, trens e metrô também já circulam com a iluminação especial em comemoração às festas de final de ano, uma tradição na cidade.

Na CPTM, os passageiros das linhas 12-Safira e 13-Jade já podem ver os trens circulando iluminados das 4h à meia noite. O Metrô adesivou vários carros com motivos natalinos nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha. Na linha 2-Verde circulam os trens iluminados.

Metrô decorado (Divulgação)

Na estação da Sé os passageiros poderão visitar a casinha do Papai Noel, onde os transeuntes poderão sentar em puffs e carregarem seus celulares; já na estação São Bento haverá uma feira de natal com comidas e produtos artesanais.

Na Grande São Paulo, várias Viações também prepararam seus carros com iluminação natalina, como a Viação Pirajuçara, que atende a região do Butantã, Vila Sônia, Itaim Bibi, Campo Limpo, Taboão da Serra, Embu das Artes e Osasco. A Radial Transportes e a ATT – Alto Tietê Transportes, do Consórcio Unileste, iluminaram, ao todo, seis ônibus que atendem o Alto Tietê. NO ABC, as linha da Next Mobilidade operam carros com iluminação em LED.

Ônibus da EMTU foram envelopados (Divulgação)

Outras cidades da região também aderiram aos temas natalinos, como a Viação Osasco, os carros da VB Transportes, em Sorocaba, Itu, Salto, Boituva, Tatuí e Porto Feliz. Na Baixada Santista, um VLT foi iluminado para os turistas poderem passear e fotografar 11 km da orla.