Quatro aeroportos brasileiros aparecem em lista dos 10 melhores do mundo; confira quais são eles

Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, em Recife, apareceu em segundo no ranking dos 10 melhores terminais do mundo (Reprodução)

O ranking internacional AirHelp Score, divulgado nesta semana, revela quais são os 10 melhores aeroportos do mundo. Entre eles quatro são brasileiros, que ficam em Recife (PE), Brasília (DF), Belém (PA) e Belo Horizonte (MG). Na lista que avalia 20 terminais, outros dois localizados no Brasil foram citados pelos passageiros: Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR).

O levantamento, realizado de janeiro a outubro deste ano, listou 194 aeroportos, que foram avaliados por cerca de 16 mil usuários de 58 países. Os passageiros avaliaram três temas centrais: pontualidade dos voos, opinião dos clientes quanto à qualidade dos serviços oferecidos (equipe do aeroporto, tempo de espera, acessibilidade e limpeza) e qualidade das lojas e restaurantes.

Assim, liderou a lista como o melhor do mundo o Aeroporto Internacional de Mascate, em Omã, na Ásia. Na sequência, em segundo lugar, aparece o Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, em Recife. Já os aeroportos Internacionais de Brasília (4º colocado), de Belém/Val-de-Cans (7º colocado), no Pará, e de Belo Horizonte/Tancredo Neves, em Confins (8º colocado), completaram a lista.

Conforme o levantamento, o Aeroporto Internacional do Recife obteve nota 8,48 para pontualidade dos voos, 8,38 para qualidade do serviço e 8,67 para qualidade do comércio, alcançando nota final de 8,49. Já o Aeroporto Internacional de Brasília recebeu nota 8,63 para pontualidade, 8,11 para qualidade do serviço e 8,14 para qualidade do comércio, compondo nota final de 8,43.

O Aeroporto Internacional de Belém atingiu nota 8,49 para pontualidade, 8,19 para qualidade do serviço e 8,17 para qualidade do comércio, totalizando 8,36 como pontuação final. No caso do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, nota de 8,39 para pontualidade dos voos, 8,22 para qualidade do serviço e 8,35 para qualidade do comércio, tendo 8,35 como nota final.

“O Brasil conseguiu repetir o resultado do último ano, quando quatro aeroportos brasileiros figuraram entre os 10 melhores do mundo. Atingir um feito desse nível por dois anos consecutivos comprova que a gestão operacional e a infraestrutura dos aeroportos aqui instalados têm melhorado bastante ao longo dos últimos anos, notadamente com a participação de novos players e ampliação dos recursos investidos. Toda essa combinação acabou promovendo experiências mais agradáveis aos usuários que circulam pelos aeroportos brasileiros”, analisa Luciano Barreto, diretor-geral da AirHelp no Brasil.

Passageiros de 58 países apontaram as qualidades dos melhores aeroportos do mundo (Reprodução/Pixabay - katyveldhorst)

20 melhores aeroportos do mundo

Na lista estendida dos 20 melhores aeroportos do mundo, aparecem mais dois brasileiros: o Aeroporto Internacional de Porto Alegre/Salgado Filho, na 12ª colocação, e o Aeroporto Internacional de Curitiba/Afonso Pena, em 18º lugar.

O ranking ainda traz os aeroportos Santos Dumont/ Rio de Janeiro (31º); Aeroporto Internacional de Guarulhos/ São Paulo (32º); Aeroporto Internacional do Galeão/ Rio de Janeiro (35º); Aeroporto de Congonhas/ São Paulo (37º) e Aeroporto Internacional de Viracopos/ Campinas/ SP (56º).

Publicada desde 2015, AirHelp Score é a avaliação mais abrangente e precisa de companhias aéreas e aeroportos com intuito de ajudar os passageiros a planejar melhor seus voos.