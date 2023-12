Apostador de Minas Gerais fatura R$ 30 milhões na Mega-Sena

Uma única aposta vai levar toda a bolada do sorteio da Mega-Sena deste sábado. Um sortudo apostador da cidade de Mariana, em Minas Gerais, ganhou sozinho o prêmio de R$ 30.781.665,32, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Setenta apostas quase chegaram lá. Elas acertaram cinco das seis dezenas e cada uma delas vai levar para casa R$ 43.157,02. Na faixa dos quatro acertos, 4.455 apostas vão ganhar R$ 968,73.

Os números sorteados ontem foram

05, 25, 29, 30, 43, 47

A loteria retorna na próxima terça-feira, com um prêmio estimado de R$ 3 milhões. A aposta simples da mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita em qualquer casa lotérica até 19h do dia do sorteio.

Mais Milionária acumulou

Novamente a loteria que tem o maior prêmio entre todas as outras, a Mais Milionária, não teve ganhadores na faixa principal de premiação. O sorteio volta a ser realizado na próxima quarta-feira e o prêmio acumulado já chega a R$ 108 milhões, de acordo com a Caixa.

Uma única aposta acertou a faixa de 5 acertos + 2 trevos e ganhou R$ 445.024,19 de prêmio.