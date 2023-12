Veja resultado do sorteio da Lotofácil 2973 desta quinta-feira

O concurso 2973 da Lotofácil deve pagar aos apostadores que acertarem todas as dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira as 15 dezenas sorteadas para hoje, 7 de dezembro de 2024:

01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25

RESULTADO DE ONTEM

Três sortudos vão dividir o prêmio do concurso 2972 da Lotofácil, sorteado nesta quarta-feira, e cada um deles vai levar para casa R$ 524.738,44, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Fátima, na Bahia, Natal, no Rio Grande do Norte, e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.

Quina sorteia prêmio acumulado; confira

Quem acertar as cinco dezenas da Quina vai levar para casa nesta quinta-feira um prêmio de R$ 2,2 milhões, de acordo com a Caixa.

Veja os números sorteados para o concurso 6310 da Quina:

08, 24, 25, 34, 61