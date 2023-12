Jovem confessa que matou a namorada grávida por não aceitar rompimento, no Entorno do DF

Alice Fernandes de Jesus, de 16 anos, que estava grávida de cinco meses, foi morta a facadas em Alexânia, no Entorno do DF (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil de Goiás investiga a morte da adolescente Alice Fernandes de Jesus, de 16 anos, que estava grávida de cinco meses. A garota foi atacada a facadas em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, e ela e o bebê não resistiram aos ferimentos. O namorado dela, Jules Henrique Sirino Nascimento, de 18, foi preso como o principal suspeito do crime.

O caso aconteceu no último dia 29. Alice chegou a ser socorridas por familiares após ser atacada, mas não sobreviveu. Após denúncias, policiais militares encontraram o namorado na BR-060. Ao ser questionado, ele confessou que matou a menor por não aceitar o término do relacionamento e que pretendia fugir para Brasília.

Nascimento foi detido e teve a prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia, no último dia 1º. Na ocasião, o juiz ressaltou que “a liberdade do flagrado atenta contra a ordem pública e repercute de maneira danosa e prejudicial ao meio social em que vivemos”.

Na ata da audiência, consta que o rapaz agiu com crueldade. “A adolescente estava grávida, a demonstrar grande audácia e crueldade, sendo a possível motivação do crime a não concordância com o término do relacionamento”, diz um trecho do documento.

O rapaz segue à disposição da Justiça. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

