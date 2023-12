‘Especialista em sedução’: Mulher que marcava encontros para roubar homens é presa no RJ

A Polícia Civil prendeu uma “especialista em sedução” acusada de marcar encontros para roubar homens, no Rio de Janeiro. Segundo a corporação, Raquel de Melo Pereira, de 25 anos, acumula 18 anotações criminais por estelionato e furtos mediante fraude. Ela tinha um mandado de prisão em aberto e acabou capturada na madrugada de sábado (2), enquanto seguida em um veículo na Rodovia Rio-Teresópolis.

Conforme a investigação, Raquel foi encontrada após um trabalho do setor de inteligência. Ela foi denunciada por um homem de Guapimirim, na Baixada Fluminense, que afirma que a conheceu nas redes sociais, por onde eles marcaram um encontro. No local combinado, ela se aproveitou de um momento de distração dele e pegou todo o seu dinheiro e um cartão de crédito, com o qual fez transações financeiras.

Outra denúncia aponta que Raquel roubou o celular de um homem, que ela também conheceu nas redes sociais, e também fez várias transferências bancárias.

A mulher já tinha sido presa, em dezembro do ano passado, após várias denúncias. Porém, obteve a liberdade em setembro do mesmo ano, quando teria retomado a rotina de escolher suas vítimas pela internet.

A defesa de Raquel não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

‘Especialista em sedução’

De acordo com a polícia, Raquel usava sua boa aparência para conquistar a confiança dos homens. No ano passado, o delegado Vilson de Almeida disse ao site UOL que “ela seduzia, dopava as vítimas e subtraía valores nos cartões de créditos e débito”.

Uma das vítimas contou que a conheceu em um aplicativo de relacionamento e que eles foram até uma casa de shows. De lá, seguiram para um motel e, em um determinado momento, ela pediu para usar o celular do homem. Na sequência o rapaz diz que dormiu e, quando acordou, percebeu que ela tinha roubado R$ 1,5 mil por meio de uma maquininha de cartão que ela mesmo levava na bolsa.

