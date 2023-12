Cidade de SP tem quatro hospitais veterinários públicos; saiba os requisitos para atendimento

Cidade de SP conta com quatro hospitais veterinários públicos, que atendem a população de baixa renda Dreamstime.

Donos de pets que moram na capital paulista contam com quatro hospitais veterinários públicos, que ficam nas zonas Leste, Norte, Sul e Oeste (veja os endereços abaixo). Os locais oferecem consultas, emergência, exames, e até cirurgias e internações. Mas há alguns requisitos para o atendimento, voltado apenas aos munícipes de baixa renda.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, os hospitais veterinários prestam serviços de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Os atendimentos são realizados conforme disponibilidade de vaga e com priorização dos casos de urgência e emergência, que seguem critérios médicos.

As unidades oferecem serviços gratuitos de consultas, cirurgias, exames laboratoriais e internação. No total são sete especialidades: oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, neurologia, oncologia, ortopedia e odontologia.

A prefeitura ressalta que os atendimentos de urgência são aqueles que não possuem um risco de morte iminente, mas se não for tratado pode evoluir para um quadro mais grave como, por exemplo, tumores com feridas, icterícia (animal amarelado) e secreção na região genital no caso de fêmeas.

Já o atendimento de emergência é tudo que implica risco iminente de morte, que deve ser tratado nos primeiros momentos após sua constatação, como atropelamentos, hemorragia ativa, convulsão, perda de consciência, falta de ar e obstrução uretral.

Agendamento de consultas

Os casos considerados eletivos terão as consultas agendadas de acordo com disponibilidade de vaga. Já os atendimentos de urgência e emergência são priorizados, conforme detalhou a prefeitura.

O hospital veterinário público da Zona Oeste segue com o modelo antigo, conforme ordem de chegada, mediante distribuição de senhas, que ocorre a partir das 7h, de segunda a sexta-feira.

Documentos obrigatórios

Para ser atendido em qualquer um dos quatro hospitais, o tutor deve apresentar o Registro Geral do Animal (RGA), documento do tutor constando foto e Cadastro de Pessoa Física (CPF), além de comprovante de endereço e comprovante de cadastro em programa social, se houver. No local, é feita uma triagem social.

Endereços dos hospitais veterinários públicos de SP:

Unidade Leste

Endereço: Av. Salim Farah Maluf, esquina com R. Ulisses Cruz, lado par – Tatuapé

Triagem social obrigatória na recepção

Agendamento presencial de casos não emergenciais todas as terças-feiras, das 14h às 16h

Unidade Norte

Endereço: Rua Atílio Piffer, 687 - Casa Verde

Triagem social obrigatória na recepção

Agendamento presencial de casos não emergenciais todas as quartas-feiras, das 14h às 16h

Unidade Sul

Endereço: Rua Agostino Togneri, n° 153 – Jurubatuba

Triagem social obrigatória na recepção

Agendamento presencial de casos não emergenciais todas as segundas-feiras, das 14h às 16h

Unidade Oeste