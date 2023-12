‘Tirou o pênis para fora e começou a se masturbar’: homem é preso em trem de SP por importunação sexual

Um homem foi preso por se masturbar dentro do trem da Linha 12-Safira, da CPTM, na estação Brás, em São Paulo, por volta das 21h30 desta sexta-feira.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem embarcou na estação Tatuapé com destino à estação Brás e no meio do caminho abriu as calças, retirou o pênis par fora e começou a se masturbar na frente dos passageiros que estavam no vagão.

Quando o trem parou na estação Brás, uma mulher acionou os seguranças e disse que havia sido assediada dentro do vagão. Ela disse para os seguranças que era a segunda vez que esse mesmo homem a assediava dentro do trem.

O home foi preso em flagrante e levado para a delegacia, onde foi autuado por importunação sexual. Na delegacia, os policiais descobriram que esse homem já tinha ficha criminal por tráfico e passagem pela Lei Maria da Penha.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que o homem foi detido na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher e também que solicitou à Justiça que a prisão dele seja convertida para preventiva.

Em setembro deste ano, outro caso semelhante ocorreu dentro dos trens da CPTM, desta vez na Linha 11-Coral, na altura da estação Tatuapé, onde uma mulher foi vítima de importunação sexual e os passageiros o dominaram e o espancaram dentro do trem.

A segurança da estação foi acionada para evitar o linchamento e o homem foi levado ao hospital e depois preso.