Vídeo: rodovia cede e abre cratera em cidade atingida por tornado em Santa Catarina

O município de Rio das Antas, no este catarinense, tem sido duramente castigado pelas chuvas que caem na região nas últimas semanas e registrou a passagem de um tornado na última terça-feira, causando ainda mais estragos na cidade.

Na rodovia SC-135, o asfalto cedeu criando uma enorme cratera devido à infiltração de grande volume de água no solo e o trecho da pista teve que ser completamente interditado. Confira o vídeo abaixo:

🌧 Imagens aéreas da Polícia Rodoviária Estadual mostram a cratera na SC 135 entre Caçador e Videira, onde uma galeria não suportou a vazão da água e ocasionou o desmoronamento do asfalto. pic.twitter.com/K8ZPwPHxGU — Paulo de Deus (@Paulinho_deDeus) November 29, 2023

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária do Estado, a previsão de liberação da posta é somente na próxima semana e os motoristas que transitam pela região ou seguem para a cidade vizinha, Videira, terão que fazer uma rota alternativa por dentro da cidade, em alguns locais por ruas estreitas e sem asfalto, o que deve atrasar a viagem.

Além do tornado, o sexto registrado no estado somente no mês de novembro, Santa Catarina também registrou em novembro um tsunami meteorológico, evento climático que associa tempestade, ventos e ondas violentas, principalmente em regiões costeiras.

Em Rio das Antas, o tornado da última terça-feira destelhou casas, destruiu galpões e danificou pomares e áreas agrícolas, mas não registrou vítimas.

As fortes chuvas que caem no sul do país estão associadas à influência do fenômeno El Niño, ao aquecimento global e também à estação do ano, caracterizada por intensa precipitação.