Lotofácil 2967: veja o resultado do sorteio da loteria nesta quinta-feira

O concurso 2967 da Lotofácil sorteia nesta quinta-feira um prêmio cujo valor estimado é de R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja as 15 dezenas sorteadas para a Lotofácil nesta quinta-feira, 30 de novembro:

01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25

Apostador do Maranhão

Um único sortudo da cidade de Açailândia, no Maranhão, vai levar para casa a bolada do sorteio de ontem da Lotofácil. Sua conta bancária deve aumentar em R$ 1.351.973,78, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Na faixa dos 14 acertos, 268 apostas vão ganhar R$ 1.511,07 cada e 9.044, R$ 30 cada. Esses últimos acertaram 13 pontos no sorteio desta quarta-feira.

Quina acumulada paga R$ 2,8 milhões

Quem acertar as cinco dezenas da Quina nesta quinta-feira pode levar para casa o prêmio acumulado da loteria, que está em R$ 2,8 milhões.

Confira os números da Quina sorteados nesta quinta-feira:

27, 30, 32, 51, 67