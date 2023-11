Hoje tem Mega-Sena de R$ 35,8 milhões: veja o resultado do sorteio desta quinta-feira

Um apostador com boa sorte pode acabar essa noite de quinta-feira milionário e levar para casa R$ 35,8 milhões, caso acerte as seis dezenas sorteadas para o concurso 2662 da Mega-Sena, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira as seis dezenas sorteadas para a Mega-Sena nesta quinta-feira, 30 de novembro:

17, 20, 31, 34, 40, 42

Na terça, acumulou

No sorteio da terça-feira o prêmio da Mega acumulou. Na faixa de cinco acertos, 28 apostas quase levaram a bolada para casa, mas tiveram que se contentar com prêmios individuais de R$ 91.906,90. Na faixa dos 4 acertos, 2.544 apostas receberam R$ 1.445,07 cada.

Timemania paga R$ 2,4 milhões nesta sexta-feira

A Timemania também está com prêmio acumulado e promete pagar a quem acertar as sete dezenas R$ 2,4 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Timemania:

40, 42, 43, 44, 57, 58, 70

Time da Sorte: 62 (Paraná)