Confira os números da Lotofácil 2951 desta sexta-feira

A Lotofácil retoma seu sorteio diário nesta sexta-feira e deve pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas mágicas um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja as quinze dezenas da Lotofácil desta sexta-feira, 10 de novembro:

01, 03, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Sortudos do RJ e MG levaram o prêmio de ontem

A Lotofácil de ontem tinha um prêmio maior por se tratar de um sorteio com final zero e no final alcançou quase R$ 6 milhões. Quem levou para casa essa dinheirama foram três apostadores, um de São Sebastião do Maranhão, em Minas Gerais, e outros dois de Angra dos Reis e de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Cada um deles ganhou R$ 1.987.961,67.

Quina acumulada sorteia R$ 2,2 milhões

Hoje tem sorteio também da Quina, que está com prêmio acumulado e deve pagar ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas o prêmio de R$ 2,2 milhões.

Veja os números da Quina desta sexta-feira:

26, 52, 56, 75, 77