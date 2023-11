Apostadores do Rio de Janeiro e Minas Gerais dividem prêmio da Lotofácil desta quinta-feira

Desta vez o prêmio da Lotofácil saiu para três apostadores, dois deles do estado do Rio de Janeiro e um de Minas Gerais, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

O concurso 2950 sorteado ontem tinha um prêmio estimado em R$ 5 milhões, mas na prática chegou a quase R$ 6 milhões, e acabou sendo dividido entre apostas que foram feitas nas cidades de São Sebastião do maranhão, em Minas, e Angra dos Reis e Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Cada um dos felizardos levou para casa a quantia de R$ 1.987.961,67.

Na faixa dos 14 acertos, foram 366 apostas as premiadas e cada uma delas ganhou da loteria R$ 1.620,37.

Quem fez 13 números também não ficou esquecido e levou da loteria R$ 30. Foram 13.942.

Os números sorteados nesta quinta-feira para a Lotofácil foram:

01, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25

Sorteio de hoje

A loteria retoma nesta sexta-feira seu sorteio diário e deve pagar ao apostador que acertar os números R$ 1,7 milhão.

A aposta simples custa R$ 3 e deve ser feita até 19h, o horário de encerramento das apostas, nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais no Youtube e Facebook.