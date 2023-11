Vai prestar a Fuvest? Veja os locais de prova da primeira fase

A poucas semanas da primeira fase do vestibular mais concorrido do país, a Fuvest divulgou hoje os locais das provas da primeira fase, marcada para 19 de novembro.

A prova será realizada em diversas cidades da região metropolitana de São Paulo, do interior do estado e do litoral e mais de 100 mil estudantes de várias partes do país devem disputar uma das 8.147 vagas oferecidas para 2024 na Universidade de São Paulo (USP).

A lista de todos os locais de prova com endereço está disponível no site da Fuvest (CLIQUE AQUI). Cada inscrito deve acessar a área do candidato para saber em que local fará seu exame.

Após a primeira fase, os candidatos aprovados farão a segunda fase nos dias 17 e 18 de dezembro e uma nova lista de locais será divulgada. Para os cursos que necessitam de prova de competência específica, os exames acontecem entre 11 de dezembro e 11 de janeiro de 2024.

Além do tradicional vestibular da Fuvest, a USP disponibiliza mais duas formas de ingresso aos estudantes, o Enem USP e o Provão Paulista. Independente do processo seletivo, a USP reserva 50% das vagas para candidatos de escolas públicas. Do total de vagas disponibilizadas, 1206 são reservadas para estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas.

Para mais informações, acesse o site da FUVEST .