Lotofácil 2945 sorteia prêmio de R$ 1,7 milhão

O concurso 2945 da Lotofácil retoma nesta sexta-feira o sorteio diário da loteria e deve pagar a quem acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Para concorrer ao prêmio, o apostador tem que efetuar sua aposta até 19h. Ela pode ser feita nas casas lotéricas ou diretamente no aplicativo da Caixa, pelo computador ou celular. A aposta simples custa R$ 3.

O sorteio pode ser acompanhado em tempo real pelo canal da Caixa no Youtube e FAcebook, a partir das 20h. Todas as loterias são sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo.

SORTEIO ANTERIOR

O último sorteio da Lotofácil foi realizado na quarta-feira, quando um apostador da cidade de Jandira, na Grande São Paulo, levou sozinho o prêmio principal. Ele ganhou R$ 3.878.841,65.

Também foram premiados os acertadores da faixa de 14 e 13 números. Na primeira, foram 419 apostas e cada uma delas ganhou R$ 1.634,99. Na segunda, 17.599 apostas receberam 13.

Hoje também tem Quina

A Quina também sorteia hoje seu prêmio acumulado de R$ 1,5 milhão, que será pago a quem acertar as cinco dezenas sorteadas a partir das 20h.

A aposta mínima da Quina custa R$ 2,50.