Jovem cantor sertanejo em ascensão morre ao carro cair de ribanceira no sul do país

Considerado um cantor em ascensão e morador do Balneário Camboriú, o sertanejo Denner Chiodi Bauman, de 23 anos, morreu na madrugada de quarta-feira, em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis, em um acidente de carro.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o buggy dirigido pelo jovem saiu da pista e despencou de um barranco na BR-282 por cerca de 50 metros.

Embora o acidente tenha ocorrido na madrugada de quarta-feira, o corpo do sertanejo só foi retirado do local 12h após o acidente devido à dificuldade de acesso no local, uma ribanceira profunda de mato fechado.

O veículo ficou completamente despedaçado com a queda e o corpo de Denner foi encontrado a 5 metros do carro. Ainda não há informações sobre os motivos do acidente.

Buggy do sertanejo caiu em ribanceira (Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Denner havia lançado no ano passada a música “Carregar Meu Coração”, juntamente com um clipe gravado em Camboriú, e era famoso na região por ter se apresentado com a dupla Fernando em Sorocaba em um show em Indaiá há cerca de 5 anos.

Amigos o descreveram nas redes sociais como uma pessoa humilde e talentosa e lamentaram sua morte. “Já estávamos ensaiando para a festa de Santo Antônio Caetés 2024, mas Deus chamou o Denner para estar no céu ao Seu lado”, disse um dos amigos do cantor.