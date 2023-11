As brasileiras de Ginástica Rítmica encantam e conquistam medalhas de ouro e pódios

A equipe de Ginástica Rítmica do Brasil conquistou mais duas medalhas de ouro e duas se prata, na manhã desta sexta-feira, 3 de novembro, o segundo dia de competição da modalidade nos Jogos Panamericanos de Santiago 2023.

A primeira dobradinha da sexta-feira,aconteceu no Arco: a paranaense Maria Eduarda Alexandre foi é nova campeã panamericana: obteve 32,700 de nota, tomando o primeiro lugar da também brasileira Bárbara Domingos. Ela tinha 32,550. Concorrentes que vieram depois, como a americana Evita Griskenas e a mexicana Marina Malpica não conseguiram superá-las.

“Entrei muito confiante nesta final com o arco e, apesar de ter cometido imprecisões, fiquei contente com o meu desempenho”, disse Maria Eduarda ao PUBLIMETRO.

Ginástica Ritmica Maria Eduarda. (Wander Roberto/COB)

Na prova seguinte, a da bola, Bárbara fez uma apresentação segura e bonita de se ver. Primeira entre as favoritas a apresentar-se conseguiu uma boa nota: 33,000 e colocou pressão nas rivais. Deu certo. Tendo de arriscar, a americana Evita Griskenas cravou 31,500 pontos e a mexicana Marina Malpica, obteve nota 31,250, ambas com pequenas falhas na execução de seus movimentos. Última atleta a se apresentar, a brasileira Geovanna Santos fez uma série mais precisa. Foi avaliada com 31,650, e ficou com a medalha de prata. Babi foi ouro. “Essa medalha veio depois que precisei me reerguer “, disse ela. “Tive que sofrer uma cirurgia no meu quadril e fiquei com medo de não ter mais o mesmo desempenho”, disse ela. “Tive que trabalhar muito para voltar: não foi hoje que eu obtive este resultado.”