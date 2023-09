Sistema de baixa pressão atravessa o Rio Grande do Sul e deve se transformar em ciclone extrotropical

Um sistema de baixa pressão avança nesta quarta-feira do nordeste da Argentina e Paraguai em direção ao Rio Grande do Sul, aumentando a instabilidade e trazendo mais chuva para o estado, de acordo com a Metsul.

Esse mesmo sistema, posteriormente, atingirá o Oceano Atlântico e deve se transformar em um ciclone extratropical, segundo os meteorologistas.

A possibilidade de novos temporais fez o governo gaúcho colocar todo o estado em alerta vermelho para o risco de temporais torrenciais em todas as regiões do estado, inclusive na capital, em Porto Alegre.

São esperadas fortes chuvas com volumes próximos de 50 mm em até três horas de chuva, o que deve agravar ainda mais as áreas inundadas e gerar novos alagamentos nas zonas urbanas e rurais. A Defesa Civil do estado emitiu alerta para temporais com descargas elétricas, eventuais queda de granizo e rajadas de ventos intensas.

MASSA DE AR SECO NO SUDESTE

Uma grande massa de ar seco predomina na região sudeste e faz com que o estado de São Paulo permaneça com sol forte e muito calor nesta terça-feira.

Há condições de chuva no oeste paulista, na divida com o Paraná no final da tarde desta quarta com muitos raios nesta região em função das áreas de instabilidade que agem sobre os estado do sul do país.