VÍDEO: Motorista bêbado atropela casal que se beijava em calçada na Zona Sul de SP; homem morreu

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do último beijo entre um casal. A dupla passeava com um cachorro em uma calçada no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, quando foi brutalmente atropelada por um motorista embriagado. O homem atingido pelo carro, de 31 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso aconteceu por volta das 7h30 do último domingo (20) na Avenida Comendador Sant’Anna. As câmeras de segurança de um posto de combustíveis mostrou quando o casal parou na calçada e começou a se beijar. Logo na sequência o veículo aparece e arremessa as vítimas contra o chão. O cachorro não ficou ferido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou os feridos ao Hospital Municipal do M’Boi Mirim, também na Zona Sul, mas o homem atropelado não resistiu e faleceu. Não há detalhes sobre o estado de saúde da mulher.

O vídeo ainda mostra que um frentista que flagrou o atropelamento correu e tentou retirar o motorista de dentro do carro, mas ele se recusou a sair. Aos policiais militares que atenderam ao caso, o condutor afirmou que não se lembrava se tinha feito o consumo de bebidas alcóolicas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), ele foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou positivo para dosagem alcoólica. Assim, foi preso em flagrante e segue à disposição da Justiça.