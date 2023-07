Novo ciclone se forma junto com frente fria no sul; veja os estados que serão afetados

Nesta quarta-feira, um novo ciclone extratropical e uma nova frente fria começam a se formar simultaneamente no extremo sul do continente, entre Uruguai, Argentina e o sul do Brasil, de acordo com a Climatempo.

Esse será o quarto ciclone que atingirá o sul do Brasil desde junho, com a temporada de inverno. Esse ciclone, entretanto, não terá impacto semelhante aos anteriores, que causou grandes inundações e acidentes no Rio Grande do Sul.

Esse ciclone deve trazer rajadas de ventos de até 60 km/h e muita chuva, mas deve afetar apenas o Rio Grande do Sul e não deve ter impacto sobre Santa Catarina, Paraná ou os estados

Já a frente fria deve provocar chuvas fortes no Rio Grande do Sul a partir destra terça-feira, principalmente no sul gaúcho

A partir de quinta-feira, os termômetros começam a cair com o ar frio de origem polar e há previsão de geadas em todo sul do país.

Em São Paulo, o tempo permanece firme até quarta-feira. Na quinta, o acúmulo de nuvens traz chuvas e na sexta-feira a temperatura começa a cair. O sábado e domingo será nebuloso e com chuva, e as temperaturas mínimas devem chegar a 13ºC. As baixas temperaturas durante as madrugadas devem se manter durante toda semana que vem, de acordo com os dados da Climatempo.