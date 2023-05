Governo fixa novo salário mínimo de São Paulo em R$ 1.550; saiba quando deve começar a valer

Novo salário mínimo paulista é fixado em R$ 1.550, ficando acima do piso nacional, que será de R$ 1.320 Dinheiro (Reprodução / Agência Brasil Marcello Casal Jr)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou no domingo (30), véspera do Dia do Trabalho, que o novo salário mínimo paulista será de R$ 1.550. Atualmente, a faixa mais baixa tem mínimo de R$ 1.284, e a mais alta, de R$ 1.306.

Mas, para entrar em vigor, o projeto ainda precisa ser votado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O governador disse que pretende apresentar a medida em plenário pessoalmente nesta terça-feira (2).

Caso seja aprovado pelos deputados estaduais, o reajuste representará aumento de 20,7% para a primeira faixa e 18,7% para a segunda, ambos ficando acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses, de 4,65%.

Valor no país

No domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também fixou um novo salário mínimo para o país, sendo que o reajuste será de 8,9%. Assim, o valor passará dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320.

“A partir de amanhã, o salário mínimo passa a valer R$ 1.320 para trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas. É um aumento pequeno, mas real”, disse o presidente, que reafirmou o compromisso em “recompor as conquistas perdidas pelos trabalhadores e trabalhadoras” nos últimos anos.

O projeto também ainda depende de aprovação do Congresso Nacional.