A verdade sobre a mãe verdadeira de jovem que dizia ser Madeleine McCann é revelada

Julia Wendell, que dizia ser Madeleine McCann, teve mais um capítulo da sua história investigado e revelado pela imprensa.

A jovem, que apareceu em um talk show americano “Dr. Phill” no horário nobre para discutir suas alegações, antes que um teste de DNA esta semana apontasse que ela é realmente polonesa e não a criança britânica desaparecida, teve mais informações da sua origem exposta.

O Daily Mail, descobriu quem é a mãe biológica de mulher de 21 anos e apontou que sua família está muito preocupada e chateada com tudo que está acontecendo.

Dorota Wandelt-Cholewinski e Piotr Cholewinski, que é padrasto de Julia, se desapontaram também com Fia Johnansson, a representante que permitiu que a história aumentasse e se tornasse ainda mais midiática.

Confira uma foto da mãe de Julia a seguir:

reprodução (facebook)

“Julia é uma jovem muito perturbada. Sua mãe Dorota está fora de si, ela não consegue acreditar como isso aumentou, Julia está muito doente e Dorata só quer que ela consiga a ajuda de que precisa. Estava claro desde o início que Julia não era Madeleine e Dorota está furiosa porque esse suposto médico (Dr. Phill) explorou a doença de uma mulher muito jovem”, revelou um fonte próxima a família.

Diferente do que Julia alegou, sua mãe nega que ela tenha sofrido traumas no crânio que a levaram a perder a memória aos 8 anos e sua família vive na cidade de Wroclaw, no sudoeste da Polônia, que é classificada como uma das 100 melhores cidades do mundo para se viver.

Depois de se separar do pai de Julia, que se mudou para a Alemanha, Dorota e sua filha se mudaram para uma casa elegante em um subúrbio rico da cidade com o novo parceiro de Dorota, Piotr, que trabalha com finanças.

Dorota é uma empresária de sucesso e dirige uma rede de lojas de roupas. Junto com o salário de Piotr, eles puderam fornecer a Julia uma educação em uma escola particular.

“Julia tinha cerca de sete anos quando se mudou para Wroclaw com sua mãe e começou na escola particular, mas depois mudou para a escola primária local porque não conseguia se estabelecer. Ela estava muito confusa e enquanto estudava decidiu que queria ser cantora e depois modelo, mas nada disso aconteceu e ela ficou muito deprimida e com raiva”, disse uma colega de escola.

Fontes afirmaram que ela saiu de casa pela primeira vez quando manteve um relacionamento com um jovem viciado em drogas e isso também não a ajudou a se estabelecer emocionalmente.

Confira também: Jovem que dizia ser Madeleine McCann acusa própria representante e ela responde