“Namorei ele e também fui agredida”: ex de surfista que deu soco em norte-americana desabafa

A ex-namorada do surfista brasileiro João Paulo Azevedo desabafou nas redes sociais e disse que ela também já foi vítima das agressões dele quando estavam juntos e chegou até a ser hospitalizada em estado grave. Na época, ambos moravam no sul de Santa Catarina. A notícia é do G1.

Ela disse que as notícias da agressão da surfista norte-americana mexeram com ela e resolveu desabafar sobre o episódio e violência que sofreu.

Carolina Braga disse que namorou o surfista entre 2018 e 2019 e o relacionamento acabou quando ela foi espancada por ele com tamanha violência que acabou hospitalizada com traumatismo craniano. Após deixar o hospital, ela procurou a polícia e conseguiu uma medida protetiva contra JP, que chegou a ficar preso por duas semanas. Ele nunca mais a procurou depois desse episódio.

Nesta quarta-feira, a imprensa brasileira noticiou que JP Azeved agrediu a surfista norte-americana Sara Taylor em uma praia da Indonésia. O vídeo da agressão tomou conta das redes sociais. Veja:

O desentendimento começou após uma disputa por uma onda. Sara contou que levou um soco ainda dentro da água quando pegou a onda que um amigo de Azevedo queria. Logo depois, o embate continuou na areia da praia.

“Depois de surfar a minha primeira onda, o amigo do cara me deu um soco na cabeça. Depois de ser confrontado por ter me batido, ele atacou Charlie na praia por filmá-lo. Isso é loucura. Alguém sabe quem são?”, disse nas redes sociais

O surfista se defendeu dizendo que achou que estava brigando com um homem. “Depois que bati, eu vi que ela estava usando sutiã, pedi desculpas e ela não aceitou. Quando estávamos no solo, ela foi no meu carro, pegou minha prancha e começou a quebrar. A partir daí, eu só me defendi” disse JP.