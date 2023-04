Vídeo: chutou carro em briga em posto de gasolina e levou um tiro

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que um homem leva um tiro na barriga após chutar o carro de outro em um posto de gasolina durante uma discussão na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia.

As imagens foram gravadas por uma testemunha que estava no posto na hora do incidente e mostra o momento do disparo e o suspeito fugindo do local momentos após o tiro, na noite do último sábado. Ele já foi identificado como Igor Kilman e está sendo procurado pela polícia.

A vítima é um homem de 35 anos que é motorista de aplicativo e levou dois tiros, um no abdômen e outro na perna direita e foi rapidamente socorrida pela equipe de emergência local e levada ao hospital. Ele se chama Daniel Marcos da Silva e foi operado para retirar a bala, mas terá que se submeter a uma nova cirurgia ortopédica em função do tiro na perna.

Até onde se sabe, os dois brigaram no trânsito e pararam no posto de gasolina para acertar as contas. O motorista de aplicativo, mais exaltado, deu um chute na carroceria traseira do carro do outro. Imediatamente ele sacou o revolver e desferiu os tiros à queima roupa.

A polícia descobriu o endereço de Igor e conversou com sua esposa, que afirmou que ele ligou para ela garantindo que se apresentaria à polícia ainda nesta segunda-feira, mas até o início da tarde ainda não tinha aparecido e segue foragido.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista.