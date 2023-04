Afastamento de funcionários no trabalho por covid-19 despenca, revela pesquisa

Pesquisa realizada pela B2P, consultoria especializada no acompanhamento e gestão de funcionários afastados por razões médicas, da It’sSeg Company, revelou que a covid-19 passou longe de ser a principal causa para afastamento no trabalho em 2022. No auge da pandemia, em 2020, a doença chegou a ocupar a quarta posição entre as principais razões para ausência no emprego. No ano seguinte, caiu para a quinta colocação e, agora, ocupa o 16º lugar.

As lesões continuaram liderando o ranking dos afastamentos do trabalho no ano passado. Na segunda posição da lista aparecem as doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (incluindo tendinites e dores musculares em diversas regiões, como a lombar). Transtornos mentais e comportamentais estão na terceira colocação.

“A covid-19 deixou de figurar entre os maiores afastamentos do trabalho muito em função da ampla campanha de vacinação e outras medidas sanitárias que ajudaram a minimizar os efeitos da doença. O que vemos agora é uma lista mais próxima daquela que estávamos mais acostumados a ver antes da pandemia, como lesões e transtornos entre as maiores causas de afastamento”, explica Marlene Capel, diretora da B2P.

Confira o ranking de 2022:

1. Lesões (2.247 afastamentos);

2. Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (1.917 afastamentos);

3. Transtornos mentais e comportamentais (1.714 afastamentos);

4. Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde (736 afastamentos);

5. Doenças do aparelho digestivo (605 afastamentos);

6. Gravidez (305 afastamentos);

7. Doenças do aparelho circulatório (292 afastamentos);

8. Doenças do sistema nervoso (257 afastamentos);

9. Doenças do sistema geniturinário (245 afastamentos);

10. Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários (206 afastamentos);

11. Neoplasias - tumores (176 afastamentos);

12. Sintomas (167 afastamentos);

13. Doenças do aparelho respiratório (136 afastamentos);

14. Doenças do olho e anexos (109 afastamentos);

15. Lesões (108 afastamentos);

16. Covid-19 (104 afastamentos).

Metodologia

O levantamento incluiu um recorte de 364 mil colaboradores em 14 empresas brasileiras de diversos setores, considerando os afastamentos superiores a 15 dias em 2022 e 2021.