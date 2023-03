Networking digital: 5 dicas para manter boas relações profissionais na internet

A adaptação das empresas e profissionais ao trabalho híbrido ou remoto reduziu consideravelmente o contato presencial com amigos, chefes e colegas de trabalho, o que trouxe impacto direto tanto nas relações pessoais como profissionais, mudando o gerenciamento da rede de contatos. Agora, larga na frente quem souber realizar um bom networking digital.

É bom lembrar que a atualização na rede de contatos, as conversas e trocas de informações devem ser realizadas não só nos momentos de necessidade, como em busca de novas oportunidades de emprego ou promoções. O networking é uma tarefa constante, ou seja, é trabalhada no dia a dia durante a rotina do profissional, com objetivo principal em auxiliar e também ser auxiliado.

“Antes o networking era realizado em eventos, cafés, happy hours e outros como uma forma de criar e ampliar contatos, manter sua base ativa e rotineiramente trocar ideias. Agora essas práticas necessitam de novas adaptações para o mundo digital, seja por meio das redes sociais ou encontros e reuniões on-line”, afirma Luciana Calegari, especialista em Recrutamento e Seleção da Vagas.com.

Se bem realizado, o networking digital pode abrir portas e expandir amplamente a rede de contatos do profissional com pessoas e organizações de todo o mundo.

Confira abaixo algumas 5 dicas para realizar um bom networking digital: