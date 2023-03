Shopping de São Paulo promove 1ª edição do encontro ‘Empreendedorismo Feminino’; veja como participar

No Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo dia 8, o Shopping Frei Caneca, em São Paulo, promove a 1ª edição do encontro “Empreendedorismo Feminino”, que reúne um network para troca de experiências entre mulheres, além de palestra com Priscilia Queiroz, da Rede Mulheres que Decidem. A programação gratuita acontece a partir das 17h, no Teatro Opus Frei Caneca.

Tendências de consumo para as empreendedoras se manterem preparadas, novos comportamentos que geram diferentes resultados aos serviços, mudança de mentalidade e inovação para salvar o próprio negócio estarão entre os temas discutidos.

Durante o evento, as participantes poderão ainda aproveitar degustações e sorteios de lojas parceiras.

De acordo com os dados do Instituto Rede Mulher Empreendedora, as principais atividades das empreendedoras são a venda de produtos, com 55% de atuação contra 49% dos homens, e a prestação de serviços, com 32% da participação ativa das mulheres.

Para participar é necessário a inscrição prévia pelo telefone (11) 3472-2168.

Palestra Empreendedorismo Feminino no Shopping Frei Caneca

Data: 8 de março (quarta-feita)

Horário: a partir das 17h

Encontro gratuito, sendo necessário a inscrição prévia