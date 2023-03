Sesc lança curso gratuito sobre educação financeira; veja como se inscrever

O Sesc Digital, em parceria com Amanda Dias, consultora financeira e sócia fundadora do canal “Grana Preta”, lançou nesta semana o curso online e gratuito “Mentalidade Financeira”. As inscrições estão abertas na plataforma EAD Sesc Digital.

O curso é voltado para quem tem dificuldade de construir um patrimônio, mas deseja organizar a vida financeira, mudar a relação com o dinheiro e começar a realizar sonhos.

A grade contempla seis aulas de 15 minutos, PDF de apoio e cerca de 120 horas de conteúdo complementar. Todo o curso ficará disponível no site.

As aulas oferecem técnicas introdutórias de educação financeira para que o aluno possa calcular seu custo de vida, fazer um diagnóstico financeiro, quitar dívidas, priorizar gastos e poupar para começar a investir no futuro.

Foco no equilíbrio

O curso “Mentalidade Financeira” se propõe a ir além dos tradicionais, partindo do princípio de que o ser humano possui dimensões que se relacionam entre si e, portanto, suas decisões financeiras devem ser pautadas no equilíbrio entre os planos emocional, racional e espiritual.

Veja como o curso está dividido: