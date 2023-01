Estresse financeiro afeta 93,8% dos brasileiros, revela pesquisa

Uma pesquisa realizada pela Provu, fintech de meios de pagamento e crédito pessoal, revelou que 93,8% dos respondentes já se sentiram estressados por conta de problemas financeiros e mais da metade dos entrevistados (59,8%) afirma já ter tido algum problema de saúde devido a essa preocupação.

O estresse financeiro é causado por preocupações excessivas com dinheiro - ou com a falta dele. Vale dizer que, em muitos casos, o problema não está somente na escassez de recursos, mas sim na falta de organização e planejamento.

No levantamento, que ouviu mais de dois mil e trezentas pessoas online, as dívidas aparecem como principal motivo desse estresse para 61% das pessoas. As outras causas apontadas são despesas inesperadas (16,9%), desemprego (6,5%), ter sido vítima de um golpe financeiro (3,6%), ter uma pessoa próxima precisando de dinheiro (3%), não conseguir juntar dinheiro ou investir (2,9%), receber menos do que acha justo (2,6%), investimento mal planejado (2,1%) e consumo em excesso (1%).

Soluções buscadas

A pesquisa ainda mostra que 69,3% dos respondentes já solicitaram empréstimo a fim de resolver problemas financeiros. Dentre eles, 50,9% procuraram instituições financeiras online, 45,7% buscaram os bancos onde já possuem contas, 26% pediram recursos para algum familiar ou amigo e 17,7% recorreram a um banco em que não têm conta. Além disso, 69,2% acreditam ser organizados financeiramente e 30,8% afirmam não ser.

Para 97% dos pesquisados, uma boa educação e organização financeira pode ajudar a evitar este tipo de estresse.

Marcelo Ramalho, CEO da Provu, afirma que gerir as finanças pode parecer simples, mas requer disciplina, método e muita organização. “Embora venha evoluindo principalmente com conteúdos na internet, historicamente a população não tem um forte incentivo à educação financeira. No entanto, a pesquisa da Provu já mostra que os brasileiros têm consciência do quanto noções básicas sobre dinheiro são impactantes até mesmo na saúde mental”, diz. “Reconhecer o problema e buscar informações são fundamentais para gerar mudanças de comportamento que trarão conquistas financeiras no futuro - e menos estresse com dinheiro.”