Caixa de supermercado é proibida de ir ao banheiro e urina na roupa

Uma caixa de supermercado de 69 anos relatou que foi impedida de ir ao banheiro durante o horário de trabalho e por isso acabou se urinando enquanto atendida clientes. Segundo o site Metrópoles, a denúncia é de uma funcionária da rede de supermercados localizado na Tijuca, Rio de Janeiro. O caso ocorreu no dia de 3 de dezembro.

De acordo com com relato ao SECRJ (Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro), a senhora, que trabalha há anos 10 no estabelecimento, solicitou a ida ao banheiro duas vezes, mas o chefe não a liberou. A SECRJ explicou que ela iniciou o trabalho às 7h e duas horas depois fez o primeiro pedido para ir ai banheiro. O fiscal então pediu para que ela aguardasse. Às 10h ela apertou o botão solicitando novamente a ida ao toalete, mas o responsável sempre pedia para ela aguardar.

LEIA TAMBÉM: Funcionários de loja têm ideia inusitada para salvar carros de enchente em MG

A mulher, que não teve o nome revelado, acabou urinando no local, enquanto atendia um cliente. A cena foi gravada e postada nas redes sociais em forma de denúncia. Confira o vídeo:

“Foi humilhante e constrangedor”

Em relato ao Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro e mostrado em reportagem da UOL, a funcionária disse que o momento “foi humilhante e constrangedor”, e que chegou a ficar desorientada com o trauma.

“O que foi que aconteceu? Que o xixi saiu todinho. Estou desde as 9h pedindo o banheiro. Me mijei todinha. Falta de consideração com o funcionário”, diz a mulher para uma fiscal, que explica não ter culpa pela situação.

Resposta do sindicato

Ainda de acordo com a reportagem, o SECRJ disse que esse não é um caso isolado e que já receberam denúncias de outros tipos de situação do tipo.

“O uso do banheiro não pode ser restrito ou controlado pelas empresas. É uma questão de necessidade. Independente da atividade exercida pelo trabalhador ou trabalhadora. O departamento jurídico já está atendendo a comerciária e tomando todas as iniciativas sobre essa situação extremamente constrangedora”, comentou Paulo Henrique, diretor jurídico do Sindicato.

O que diz a rede de supermercados

Em nota, a rede de supermercados Assaí Atacadista, onde aconteceu o caso, disse que a empresa controla o processo de saída dos funcionários dos caixas para pausas e que situações de desrespeito são averiguadas.

“Todas as lojas trabalham com uma equipe de escala, onde fiscais revezam com os colaboradores que desejam realizar pausas durante o expediente. Sobre o vídeo, a loja reforçou aos colaboradores quanto a esse procedimento e está apurando o ocorrido para tomar as providências adicionais”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: “Minha princesa”: comediante gasta RS 500 mil em festa de 15 anos de cachorra