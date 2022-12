Quina sorteia R$ 2,1 milhões; confira números desta quarta-feira

A Quina está com prêmio acumulado e promete pagar nesta quarta-feira a quem acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio de R$ 2,1 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para a Quina:

14, 34, 47, 48, 60

Sorteio de ontem

Ninguém levou o prêmio da Quina nesta terça-feira. Trinta e sete pessoas, porém, acertaram quatro dezenas - a chamada quadra - e vão receber R$ 8.070,46 cada. Outras 3.018 marcaram o terno (três números) e vão levar para casa R$ 94,23.

Super Sete continua acumulada

No último sorteio da Super Sete ninguém levou o prêmio da loteria, que continua acumulado e deve pagar hoje R$ 6,3 milhões para quem acertar as sete dezenas.

Confira os números da Super Sete:

1, 5, 0, 3, 6, 3, 2