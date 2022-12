Quina de hoje sorteia prêmio de R$ 1,29 milhão; confira números

O concurso 6014 da Quina está com o prêmio acumulado e promete pagar nesta sexta-feira (02) R$ 1,29 milhão a quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Confira as cinco dezenas da Quina desta sexta-feira:

04, 11, 19, 22, 53

Sorteio anterior

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal para casa no sorteio desta quinta-feira, 54 apostadores acertaram a quadra e ganharam, cada um, R$ 5.037,01. Outros 3.588 jogadores fizeram o terno e levaram para casa R$ 72,19. Os números sorteados foram 05, 17, 34, 62, 69

Super Sete sorteia R$ 5,5 milhões

Sem ganhadores no sorteio da última quarta, a Super Sete retorna hoje com promessa de pagar R$ 5,5 milhões ao apostador que acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Super Sete são:

3, 9, 6, 7, 6, 0, 8