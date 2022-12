Previsão do tempo: veja como ficam os termômetros na Capital nesta sexta-feira

Veja como fica a previsão do tempo para São Paulo hoje Pixabay (Divulgação)

Pode esperar: vem mais chuva por aí nesta sexta-feira (2) na cidade de São Paulo. É o que revela a previsão meteorológica do Climatempo.

O dia será de sol, com aumento de nuvens de manhã. Pancadas, porém, atingem a Capital à tarde e à noite - há 80% de chances de precipitações de 10mm.

A temperatura máxima chega aos 31ºC, ao meio-dia, enquanto a mínima não passa dos 19ºC, no início da manhã.

A umidade do ar vai de 50% a 79%.

Ainda segundo a previsão, o sol se despede às 18h41.

Previsão para o fim de semana

No sábado (3), a mínima será de 20ºC e a máxima, 30ºC.

Assim como hoje, o dia começa com sol, mas a nebulosidade aumenta com o passar das horas. Pancadas de chuva estão previstas para a tarde e a noite, no volume de 12mm.

Já no domingo (4), a mínima segue na casa dos 20ºC, mas a máxima cai a 29ºC.

Também deve chover a partir da tarde, em torno de 15mm.