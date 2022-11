“Sou ladrão e vacilão”: Jovem que teve testa tatuada é preso tentando roubar apartamento

Ruan Rocha da Silva, de 22 anos, que ficou conhecido em 2017 quando teve sua testa tatuada com a frase “eu sou ladrão e vacilão”, voltou às manchetes dos jornais neste domingo, quando foi preso em flagrante tentando furtar um apartamento em Cotia, na Grande São Paulo.

Os moradores do imóvel alertaram a polícia de que o jovem havia pulado a janela do banheiro e ele foi encontrado dentro do imóvel às 6h. Levado à delegacia, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele expedido em novembro do ano passado.

Testa tatuada

Em julho de 2017, Ruan foi pego pelo tatuador Maycon Wesley Carvalho dos Reis e Ronildo Moreira de Araújo tentando roubar uma bicicleta, em São Bernardo, e teve a testa tatuada contra sua vontade pela dupla. O tatuador filmou o processo e compartilhou pelo Whatsapp e o vídeo viralizou nas redes sociais. O tatuador e seu amigo foram condenados por crimes de lesão corporal gravíssima e constrangimento ilegal.

Usuário de drogas, na época Ruan estava desaparecido há dois meses e os familiares só souberam do ocorrido quando viram o vídeo nas redes.

Uma vaquinha virtual ajudou a arrecadar fundos para remover a tatuagem de seua testa e ele chegou a ser internado por mais de 1 ano em uma clínica de Mairiporã para tratar da dependência química de crack e álcool.

Em 2018 ele deixou a clínica por vontade própria, já que tinha mais de 18 anos, segundo a direção do local porque “não estava mais aderindo ao tratamento.”

Em 2019 ele foi preso por furtar um celular em São Bernardo do Campo.