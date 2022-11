Quina 6010: confira os números e veja se vai levar o prêmio de R$ 10,5 milhões para casa

O sorteio do concurso 6010 da Quina, nesta segunda-feira (28), promete pagar um prêmio acumulado de R$ 10,5 milhões para quem tiver a sorte necessária para acertar as cinco dezenas da loteria.

Veja os números sorteados pela Caixa Econômica Federal para a Quina:

05 – 80 – 51 – 73 – 72

SORTEIO DE SÁBADO

No último sábado, a loteria não teve ganhadores na faixa principal de premiação e o prêmio acumulou novamente. Apesar de ninguém ter marcado as cinco dezenas corretamente, 70 pessoas fizeram a quadra (quatro acertos) e ganharam R$ 7.444,64. Outras 5.634 fizeram o terno (três acertos) e levaram para casa R$ 88,09 cada. Os números sorteados no sábado foram: 02, 34, 37, 61, 74

Super Sete tem prêmio de R$ 5,1 milhões

Apostadores que acertarem os sete números da Super Sete nesta segunda-feira podem levar para casa um prêmio estimado em R$ 5,1 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Super Sete são:

1 – 3 – 6 – 2 – 4 – 9 – 9