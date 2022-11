São Paulo: Inscrição para o vestibular da Fatec começa no próximo dia 7

Interessados em participar do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para 2023 devem se inscrever a partir do próximo dia 7 de novembro.

A inscrição pode ser feita pela internet no site da Fatec e a taxa para participar do vestibular é de R$ 91. Quem quiser solicitar isenção total ou parcial (50%) da taxa deve fazer a solicitação até esta sexta-feira (dia 4).

Para 2023, prova será presencial, aplicada no dia 8 de janeiro em local a ser divulgado no dia 5 de janeiro.

Para o primeiro semestre do ano que vem, o Centro Paula Souza (CPS) vai ofertar mais de 18 mil vagas em cursos superiores de Tecnologia gratuito para todo o Estado de São Paulo.

Veja o calendário completo divulgado pela FATEC:

De 27/10 até as 15h do dia 04/11/2022: Inscrições para isenção/redução da taxa de inscrição e envio por meio digital da documentação comprobatória, via upload, no site vestibularfatec.com.br

De 07/11 até as 15h do dia 15/12/2022: Inscrições para o Processo Seletivo no site vestibularfatec.com.br e envio por meio digital, via upload, da documentação comprobatória - Valor da taxa R$ 91,00

23/11/2022, a partir das 15h: Divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção/redução de taxa no site vestibularfatec.com.br

De 23/11, a partir das 15h até as 15h do dia 15/12/2022: Inscrição no processo seletivo para o candidato beneficiado com a isenção/redução da taxa de inscrição no site vestibularfatec.com.br

De 24/11 até 25/11/2022: Prazo para interposição de recurso para os candidatos que tiveram o pedido de isenção e redução da taxa de inscrição indeferido no site vestibularfatec.com.br

06/12/2022, a partir das 15h: Divulgação da análise dos recursos de isenção/redução da taxa de inscrição no site vestibularfatec.com.br

05/01/2023, a partir das 15h: Divulgação dos locais de Exame

08/01/2023 (domingo) às 13h: Exame - duração da prova: 5 horas

09/01/2023 (segunda-feira), a partir das 15h: Divulgação do gabarito oficial

18/01/2023, a partir das 15h: Disponibilização no site vestibularfatec.com.br da lista de classificação geral, da lista de 1ª chamada dos candidatos e divulgação do desempenho dos candidatos

De 19/01 até 20/01/2023: Matrícula da 1ª chamada e envio de documentação de matrícula por meio digital, via upload, pelos candidatos (Sistema de Matrícula remota)

23/01/2023, a partir das 15h: Divulgação das matrículas deferidas e indeferidas 1ª chamada (Sistema de Matrícula remota)

24/01/2023: Prazo para acerto de documentação da matrícula 1ª chamada (Sistema de Matrícula remota)

26/01/2023, a partir das 15h: Divulgação das matrículas deferidas e indeferidas 1ª chamada após acerto de documentação (Sistema de Matrícula remota)

30/01/2023, a partir das 15h: Divulgação da 2ª chamada pelo site vestibularfatec.com.br e convocação para envio dos documentos de matrícula da 2ª chamada (Sistema de Matrícula remota)

31/01/2023: Matrícula da 2ª chamada e envio de documentação de matrícula por meio digital, via upload, pelos candidatos (Sistema de Matrícula remota)

01/02/2023, a partir das 15h: Divulgação das matrículas deferidas e indeferidas 2ª chamada (Sistema de Matrícula Remota)

02/02/2023: Prazo para acerto de documentação de matrícula da 2ª chamada (Sistema de Matrícula Remota)

03/02/2023, a partir das 15h: Divulgação das matrículas deferidas e indeferidas 2ª chamada após acerto de documentação (Sistema de Matrícula remota)