Forte terremoto de magnitude 7,6 atinge a cidade do México nesta segunda-feira

Um terremoto de magnitude 7,6 foi registrado no início da tarde desta segunda-feira na cidade do México, fazendo com que todos abandonassem as casa e prédios e corressem para as ruas.

De acordo com a escala que mede terremotos, denominada Escala de Richter, ~que vai de 2 a 10, terremotos entre 7 e 7,9 são considerados “grandes” e podem provocar danos em áreas extensas.

O tremor teve seu epicentro na região dos estados de Michoacán e Colima e foi registrado a uma profundidade de cerca de 15 km, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA.

Em função do terremoto, o Sistema de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos previu risco de ondas de 1 a 3 metros de altura na faixa do litoral de Michiacán.

A chefe de governo da cidade do México Cláudia Sheinbaum disse que até o momento as equipes de socorro não registraram danos significativos na cidade, mas o monitoramento dos prédios vai continuar sendo feito no decorrer do dia. A Cidade do México fica a pouco mais de 400 km do epicentro do terremoto.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou que a defesa civil começará a coletar informações sobre o tremor e espera que nada de grave tenha acontecido.

O tremor de hoje fez os mexicanos reviver o terrível terremoto de 2017, que ocorreu no mesmo dia daquele ano, deixando centenas de mortes, principalmente na capital do país.

Em 1985 os mexicanos também enfrentaram um terremoto de proporções devastadoras, e foi no mesmo dia do registrado hoje e em 2017, mas muito mais mortal. Naquele dia, milhares de pessoas morreram com o desabamento de prédios e casas.