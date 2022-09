6 cursos para quem quer desenvolver soft skills

As soft skills vêm ganhando destaque há algum tempo no mercado de trabalho. Conhecimentos técnicos são fundamentais para exercer uma função, mas as habilidades comportamentais também têm papel importante no dia a dia do mundo corporativo. E se engana quem pensa que elas não podem ser aperfeiçoadas. Pelo contrário: capacitações que visam o autodesenvolvimento podem ser muito valiosas.

Para quem busca aprimoramentos do tipo, a Omie.Academy, pilar educacional da Omie, plataforma de gestão na nuvem, disponibiliza diversos cursos gratuitos, online e com certificação.

Confira as opções de cursos focados em soft skills abaixo:

1 - Plano de Carreira & Autoconhecimento

O autoconhecimento profissional é essencial para que cada pessoa entenda mais sobre si e conheça suas habilidades, competências e dificuldades para desenvolver a própria carreira. Neste curso, com carga horária de 20 horas, Edgar Luna, especialista em relacionamento profissional e gerente de Sucesso do Contador da Omie, desvenda a importância do autoconhecimento e apresenta ferramentas de autogestão e conceitos para aprimorar o autodesenvolvimento e criar um plano concreto de carreira. Saiba mais aqui.

2 - Carreira e Vida Pessoal - Como equilibrar?

Equilibrar a vida pessoal e profissional pode não ser uma tarefa fácil na rotina corrida. Este curso auxilia a implantação de práticas para uma gestão saudável do tempo. Para isso, direciona as prioridades, passando pela etapa de autoconhecimento, para, então, definir seus desejos e sonhos. Além disso, apresenta formas de planejar uma rotina equilibrada e adequada às necessidades individuais. O curso possui carga horária de 20 horas. Clique aqui para ver os detalhes.

3 - Finanças Pessoais

A saúde das nossas finanças pessoais é fundamental para tranquilidade e felicidade. A razão é simples: mesmo que dinheiro não gere felicidade, sua falta pode trazer tristeza. Neste curso, Matheus Machado mostra que para gerenciar nossas finanças pessoais é preciso primeiro entender nosso comportamento perante o dinheiro para, então, realizar investimentos e aprimorar a gestão financeira da sua empresa. Clique aqui para mais informações.

4 - Programação Neurolinguística (PNL)

Neste curso, Camely Rabelo, especialista em treinamentos para desenvolver estratégias e práticas de negociação e vendas, apresenta o que é Programação Neurolinguística (PNL), por meio de três óticas: Programação, Neural e Linguística. Com carga horária de 10 horas, a capacitação visa ajudar os alunos a identificar perfil dos consumidores, escolher as melhores estratégias para cada um e aplicar as técnicas de PNL que garantirão o sucesso de venda. Acesse o link.

5 - Comunicação e Oratória

O curso, ministrado por Edgar Caetano, especialista em Comunicação e Oratória e comunicador profissional com mais de 10 anos de experiência, apresenta estratégias e ferramentas para desenvolver a habilidade comunicacional, estruturando-a a partir de cinco pilares da comunicação de sucesso: mente, voz, corpo, conteúdo da mensagem e apresentação. A capacitação, com carga horária de 30 horas, aborda os quatro estágios da competência para entender como a pessoa lida com a comunicação, ferramentas e estratégias, a fim de aumentar credibilidade e influência. Clique aqui.

6 - Liderança e Gestão de Pessoas

O curso, com carga horária de 30 horas, entrega um conteúdo atual e dinâmico voltado para a liderança de equipes de alto desempenho, além da criação do plano de carreiras, como um mapa para guiar o crescimento do profissional. Ao final do curso, o aluno estará apto a compreender a importância do plano de carreiras como uma ferramenta essencial para guiar o desenvolvimento de seu profissional, conhecer as competências da liderança para uma gestão de qualidade e aplicar práticas de liderança voltada para o futuro. Saiba mais no link.