Três pessoas morrem após serem atingidas por raio próximo à Casa Branca, nos EUA

Um raio caiu em um parque em frente à Casa Branca, sede do Poder Executivo dos Estados Unidos, e matou três pessoas.

O caso aconteceu na noite da última quinta-feira (4), no Lafayette Park, segundo a CNN. A porta-voz da Polícia Metropolitana de Washington informou que as vítimas foram James Mueller, de 76 anos, Donna Mueller, de 75 anos, e um homem não identificado de 29 anos de idade.

O sigilo deste terceiro se deu por conta do atraso na notificação à família.

Eles morreram por conta de ferimentos após o choque. As vítimas estavam embaixo de uma árvore, buscando por proteção da tempestade.

“Estamos tristes com a trágica perda de vidas em Lafayette Park. Nossos corações estão com as famílias que perderam entes queridos e estamos orando por aqueles que ainda lutam por suas vidas”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

Somente este ano, já morreram 12 pessoas vítimas de raios nos Estados Unidos, segundo o especialista do Conselho Nacional de Segurança contra Raios, John Jensenius.

No país, a média de 16 mortes para os primeiros sete meses do ano, segundo ele. “Este incidente ressalta a necessidade de as pessoas chegarem a um lugar seguro sempre que uma tempestade estiver na área. Mesmo um estrondo distante de trovão deve servir como um aviso para entrar imediatamente em um prédio”, disse.

“O incidente também ressalta o perigo de se abrigar debaixo de uma árvore, já que as imagens da cena mostram vítimas perto de uma árvore alta. O raio tende a atingir o objeto mais alto na área imediata”, alertou.

