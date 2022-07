Brasileiro é agredido até a morte na porta de boate em Portugal; veja o que se sabe até agora

O carioca Jefferson Terra Pinto, de 33 anos, morreu após ser espancado em frente a uma casa noturna em Lisboa, capital de Portugal. Segundo informações do jornal português “Diário de Notícias”, o autor do assassinato foi preso em flagrante.

O caso aconteceu na madrugada do último domingo (24), no Parque das Nações. Conforme o jornal português, Jefferson e o suspeito, que é romeno, se envolveram em uma briga ainda dentro da boate. Quando estava do lado de fora do estabelecimento, o brasileiro caiu no chão e continuou sendo agredido com socos e chutes na cabeça.

Jefferson chegou a ser socorrido e levado ao Hospital de São José, na capital portuguesa. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi, então, encaminhado ao Instituto Nacional de Medicina Legal e liberado na quarta-feira (27).

Para trazer o corpo de volta ao país, os parentes fizeram uma vaquinha online e a previsão é que o traslado seja realizado neste sábado (29). No entanto, dos R$ 30 mil que são necessários para arcar com os custos, eles conseguiram até o momento pouco mais de R$ 9 mil. Eles usaram cartões de crédito para conseguir quitar o envio dos restos mortais.

A briga

Em entrevista ao jornal “O Globo”, a advogada Tatiana Ourique, que representa a família de Jefferson, disse que o brasileiro se desentendeu com o romeno dentro da boate. A vítima tinha ido ao estabelecimento para se divertir com amigos.

“Teve um desentendimento na casa noturna com outra pessoa, que a gente não conhece, depois encontrou esse romeno. Os seguranças jogaram os dois na rua e o romeno foi para cima do Jefferson. Os seguranças não apartaram a briga e o romeno bateu nele até o óbito”, relatou.

Segundo ela, suspeito foi preso em flagrante após o crime e tinha uma audiência de custódia marcada para a última segunda-feira (25), mas a defesa não teve notícias sobre o que decidiu a Justiça portuguesa.

“Não sabemos se ele [o romeno] permanece preso ou se foi liberado. E ainda esperamos as imagens das câmeras de segurança para elucidar o crime. Nós queremos justiça, este foi um crime contra a vida gravíssimo”, destacou Tatiana.

Melhoria de vida

Jefferson nasceu e cresceu na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Ele se mudou para Portugal com uma irmã em outubro do ano passado, com o objetivo de melhorar de vida. De acordo com o “Voz das Comunidades”, a esposa e o filho dele também conseguiram ir para capital portuguesa.

Sobrinho da vítima, Alessandro dos Santos Pinto, de 23 anos, disse ao jornal “O Globo” que a família está arrasada com a morte violenta do brasileiro.

“Ele era um cara muito gente boa, todo mundo gostava dele, ajudava todo mundo, era muito querido por toda família e amigos, muito trabalhador, um cara do bem. Ele vem de uma família humilde, foi atrás de uma vida melhor, para ele e sua família, para dar uma boa vida para o seu filho. O sentimento é de muita tristeza e muita dor”, lamentou.