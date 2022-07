Contra Varíola do Macaco, OMS recomenda que pessoas diminuam parceiros sexuais

O diretor Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, voltou a pedir nesta quarta-feira que as pessoas restrinjam o número de parceiros sexuais para tentar conter a transmissão da Varíola do macaco, que já teve mais de 18 mil casos reportados em vários países em todo o mundo.

Embora a varíola do macaco não seja considerada até agora pela OMS como doença sexualmente transmissível, segundo o diretor da entidade 98% do casos detectados até agora ocorreram entre gays, bissexuais e outro homens que fizeram sexo com outros homens.

“Isso significa fazer escolhas seguras para você e para os outros, para homens que fazem sexo com homens, Isso inclui, no momento, reduzir o número de parceiros sexuais”, disse Tedros.

Até o momento, os cientistas não confirmaram que a troca de fluidos desempenha um papel relevante na transmissão ou que a camisinha possa prevenir o contágio, já que o principal foco de contágio é o contato com a pele do doente.

Embora os números revelem um número maior de casos entre homens com hábitos homossexuais, qualquer pessoa exposta ao vírus pode contrair a varíola do macaco, que afeta com mais gravidade mulheres grávidas, crianças e imunossuprimidos.

LEIA TAMBÉM: Médico preso por manter paciente em cárcere já foi denunciado por 25 pessoas por erros em cirurgias

ATENÇÃO AOS SINTOMAS

Os principais sintomas detectados na maioria dos casos relatados, de acordo com a OMS, são erupção cutânea, febre, fadiga, dor muscular, diarreia, vômito, dor de cabeça e de garganta.

Os sintomas, no entanto, podem variar de paciente para paciente e serem confundidos com uma gripe. Alguns pacientes apresentaram uma única bolha ou mancha na pele, e não partes do corpo completamente tomadas pelas erupções. Há pacientes que tiveram erupções apenas nas partes genitais também.

TRANSMISSÃO

A transmissão é feita pelo contato direto com as feridas, com fluidos corporais ou com secreções respiratórias das pessoas contaminadas. As crostas das feridas contaminadas também podem infectar quem tiver contato com elas.