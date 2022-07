Incêndio atinge comunidade em Pirituba; imagens impressionantes circulam nas redes sociais

Um incêndio de grandes proporções atingiu a comunidade do Parque São Domingos, em Pirituba, na Zona Norte de São Paulo nesta terça-feira. (5).

O fogo teve início por volta das 10h30 e se espalhou rapidamente pelos barracos de madeira.

Ao todo, 17 viaturas e 54 homens do Corpo de Bombeiros trabalharam na ocorrência na Avenida Mutinga, altura do número 3.500. No local havia um deposito de material reciclável.

Uma grande camada de fumaça preta se formou e foi possível avistá-la de diversos pontos, inclusive de outras cidades, como Santo André, no ABC Paulista.

No início da tarde, a corporação informou pelo Twitter que o fogo havia sido confinado e que não havia risco de propagação. Até o momento, não houve registro de vítimas.

Incêndio em Belo Horizonte

Duas mortes foram confirmadas no incêndio que atingiu o prédio da Santa Casa de Belo Horizonte, em Minas Gerias, na noite do último dia 27.

O incêndio começou no 10º andar, onde funciona o Centro de Tratamento Intensivo do hospital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o vazamento de oxigênio combinado com uma pane de um equipamento teria iniciado o fogo.

Imediatamente os andares abaixo e acima foram evacuados. De acordo com o hospital, 931 pacientes foram retirados do prédio e levados para a rua em macas e cadeira de rodas. Muitos acabaram sendo transferidos para outros hospitais da cidade. Após o incêndio ter sido controlado, os pacientes foram autorizados a retornar ao prédio.

Após o prédio ser vistoriado, a Defesa Civil informou que não houve dano estrutural no prédio da Santa Casa, apenas perdas em revestimento, mobílias e na parte elétrica.

Apesar do fogo ter sido controlado e do número reduzido de mortos, vídeos postados nas redes sociais mostram o desespero das pessoas quando o ambiente começou a ficar cheio de fumaça em meio aos pacientes acamados.

