“Ela ficou 2 minutos sem respirar”, disse treinadora da nadadora que desmaiou em competição

Nesta quinta-feira, a treinadora espanhola Andrea Fuentes falou pela primeira vez sobre o resgate da nadadora Anita Álvarez, que virou notícia em todo o mundo ao desmaiar durante o Campeonato Mundial de Natação, em Budapeste, na última quarta-feira.

Foi a própria Andrea quem pulou na água para resgatar sua atleta, que estava desacordada na piscina “Anita está muito bem, está de cama em repouso”, disse a treinadora, acrescentando que todos os sinais vitais de Andre estão bons.

A treinadora disse que os salva-vidas ficaram paralisados quando viram o que estava acontecendo. “Foi um susto, porque ela ficou 2 minutos sem respirar”, disse. Funtes explicou que o nado sincronizado é um esporte muito duro, mas as atletas têm que mostrar graça e leveza. “Essa é a graça.”

Ela disse quando notou que Andrea estava desmaiada, pulou rapidamente na piscina e tentou alcançá-la o mais rápido possível para evitar o afogamento.

Andrea, segundo ela, teve uma boa noite de sono, mas está frustrada e chateada pelo que aconteceu. Ela pediu à treinadora para nadar a final de equipes, que será disputado nesta sexta-feira e garantiu que está 100% para a competição. “Mas vamos esperar para ver o que os médicos dizem”, disse Fuentes.

Apesar do contratempo, a treinadora disse que hoje a equipe dos Estados Unidos, da qual ela é técnica, foi muito bem e que ela havia concentrado toda sua energia nisso, sem pensar no acidente do dia anterior. “Estou aqui para resolver problemas e fortalecer a equipe. [Por isso] estou em modo de ação, porque agora não posso me dar ao luxo de olhar para trás”, afirmou.