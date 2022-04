Deel oferece mais de 70 vagas de emprego; veja as oportunidades na startup

A Deel, startup de gestão de pagamentos e contratos, está com mais de 70 vagas de emprego disponíveis.

A companhia está sediada em São Francisco, na Califórnia (EUA), um dos maiores polos de inovação do mundo. Porém, a empresa já nasceu com seu modelo de negócio remote first, ou seja, contratando pessoas de todas as partes do mundo para ingressarem no time.

As vagas disponíveis englobam oportunidades na área de vendas, produto, marketing, finanças, growth, jurídico e entre outras. Todas as vagas exigem fluência na língua inglesa e algumas no idioma espanhol.

Todas as vagas estão disponíveis aqui. Confira os pré-requisitos e faça sua inscrição!

Turbine o seu currículo

Confira abaixo a estrutura ideal de um currículo campeão e aumente suas chances na hora de qualquer seleção:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.