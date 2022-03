Garotinha ucraniana é morta por soldados russos que estavam bêbados

Após ficarem bêbados, soldados russos ouviram o disparo de uma arma e começaram a atirar aleatoriamente aos arredores, como relata o The Times. Os disparos causados pelos soldados resultaram na morte de Anastasia Stoluk, a criança de 10 anos que habitava em um vilarejo perto de Kiev, capital da Ucrânia.

Segundo a família da menina, Anastasia Stoluk, também conhecida como Nastya, morreu no dia 28 de fevereiro, como contou sua prima, Anya Stoluk, ao portal The Times. A prima ainda revelou que os soldados russos não permitiram que a mãe de Nastya fosse ao cemitério realizar a cerimônia de enterro. Sendo assim, a garotinha foi enterrada no pátio.

O álcool e a guerra

No momento em que ocorreram os disparos pela região do vilarejo, Nastya e seu tio estavam em casa. A garota morreu instantaneamente, logo após os disparos a atingirem. O tio da criança também foi atingido, porém foi levado ao hospital.

“As pessoas dizem que os soldados ficaram tão entediados. Eles estavam até contando isso para as pessoas na aldeia”, afirmou Vera Dmitrienko, 40, a mãe de Nastya. Ela também contou que os soldados russos saquearam as lojas da vila e levaram as bebidas alcoólicas para consumo. Outro relato, de acordo com a Marie Claire, apontou que um adolescente ucraniano disparou uma arma sem rumo naquele dia. E por conta disso, os soldados escutaram o barulho e revidaram.

“Os soldados ouviram, mas como estavam tão bêbados, não sabiam de onde era, então começaram a atirar em todos os lugares que podiam ver. Eles atiraram em quatro casas e em uma dessas casas estava Nastya”, contou a mãe.

A invasão da Rússia à Ucrânia iniciou na quinta-feira, 24 de fevereiro, após o presidente russo, Vladmir Putin, reconhecer a independência de duas regiões separatistas (Donetsk e Luhansk) no leste da Ucrânia. Apesar das aplicações de sanções contrárias à Rússia, conflito ainda segue acontecendo.