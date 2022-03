Valores a receber: novas consultas a ‘dinheiro esquecido’ oferecem 2° chance para quem esteve de fora do primeiro prazo

Para quem ainda não foi contemplado com o dinheiro esquecido através do Banco Central (BC), a segunda fase de consulta para resgate tem previsão para o mês de maio desse ano. De acordo com a IstoÉ Dinheiro, na primeira fase do Sistema Valores a Receber (SVR), as consultas liberadas totalizaram no valor de R$ 4 bilhões. Quem ainda não foi beneficiando, terá a chance de consultar na próxima abertura de prazos.

Segundo a IstoÉ Dinheiro, os beneficiários brasileiros terão acesso a uma nova atualização no Sistema Valores a Receber (SVR), com saldo de outras instituições. Os saldos podem estar relacionados a: tarifas indevidas que foram cobradas, contas de pagamentos pré-paga e pós-paga finalizadas com saldos disponíveis, cobranças indevidas de operações de crédito, Fundo Garantidor de Crédito, contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, entre outros tipos de saldos.

Prazos de consulta e resgate:

Quem esteve fora do primeiro prazo e estiver interessado na segunda consulta, deve ficar atento às próximas datas estabelecidas pelo Banco Central. Para os que se enquadram nessa primeira fase, o processo de resgate acontece conforme as respectivas datas de nascimento dos beneficiários.

Períodos de consulta e resgate do valor esquecido:

7/3 a 11/3 — Nascidos antes de 1968

14/3 a 18/3 — Nascidos entre 1968 e 1983

21/3 a 25/3 — Nascidos após 1983

Período da repescagem:

12/3 — Nascidos antes de 1968

19/3 — Nascidos entre 1968 e 1983

26/3 — Nascidos após 1983

Para realizar sua consulta, clique aqui.

Os que tiverem direito ao benefício, devem realizar o cadastro no sistema gov.com e preencher as informações de segurança e registro. O gov.com é um sistema de comprovação de identidade digital que possibilitará o resgate do saldo. Também é possível utilizar para serviços do SUS, ENEM, consulta de CNH e Carteira de Trabalho digital, simular aposentadoria, entre outras possibilidades.