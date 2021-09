Cate oferece mais de 600 vagas de emprego nesta semana; confira

O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), da Prefeitura de São Paulo, inicia nesta semana um novo processo seletivo com mais de 600 vagas nas áreas de serviços, comércio e construção civil.

As oportunidades abrangem candidatos de todas as regiões da cidade. Os interessados podem realizar a inscrição pelo link até quarta-feira (29), às 18h.

Há cerca de 200 vagas localizadas na região Leste da Capital. Na área de comércio, estão disponíveis 60 oportunidades para consultor e assistente de vendas, ambas com salário de R$ 2.000. É preciso ter ensino médio completo e seis meses de experiência comprovada em carteira.

Para assistente de lanchonete na Zona Leste, estão disponíveis 45 vagas com salário de R$ 1.100, exigindo ensino médio completo, sem necessidade de experiência anterior.

Os candidatos que buscam oportunidades na região central contam com 100 vagas para auxiliar de limpeza – salário de R$ 1.253. Os trabalhadores devem ter ensino fundamental completo e comprovação da experiência.

Abrangendo todas as regiões, são oferecidas ainda 150 vagas de vendedor porta a porta, para o público com ensino fundamental completo, sem necessidade de experiência prévia. Para as oportunidades, o salário é de R$ 1.200.

PCD

O público com deficiência encontra 60 vagas para teleatendente de emergência, com salário de R$ 1.578. As vagas exigem ensino médio completo, sem necessidade de experiência anterior.

Na área da construção civil, o público também conta com oportunidades para pintor de obras, servente e armador de ferros, com salários de R$ 1.500. As oportunidades exigem ensino fundamental incompleto, com experiência de seis meses.