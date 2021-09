Prêmio da Lotofácil sai para dois apostadores de Uberlândia

Dois sortudos apostadores da cidade mineira de Uberlândia dividiram o prêmio da Lotofácil desta quarta-feira e cada um vai levar para casa R$ 791.261,29.

Duzentos e nove apostas acertaram 14 números e cada uma delas foi premiada com R$ 1.587,65 e 11.403 acertaram 13 números e ganharam R$ 25.

Veja os números sorteados para a Lotofácil desta terça-feira

Apesar de não ter acumulado, a loteria retorna nesta quinta-feira com um sorteio bastante significativo para os amantes da loteria. São R$ 4,5 milhões para quem acertar as quinze dezenas.

Para concorrer a esse monte de dinheiro, o apostador deve correr para as casas lotéricas até 19h, horário de encerramento das apostas. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50.

O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, que fica em São Paulo, a partir das 20h, juntamente com as demais loterias da Caixa.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado das redes e no site.

LEIA TAMBÉM:

Quina acumulou

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal para a Quina nesta quarta-feira. O prêmio acumulou para o sorteio desta quinta-feira e vai pagar R$ 1,5 milhão para quem acertar o ganhador.

Vinte e uma apostas acertaram a quadra e ganharam R$ 18.036,02 cada.

Outras 2.878 apostas fizeram o terno e cada uma delas levou para casa R$ 197,90.

Veja as dezenas sorteadas para a Quina nesta quarta-feira.

Para o sorteio desta quinta-feira, o apostador tem até 19h para fazer sua aposta nas casas lotéricas. O sorteio simples da Quina, com 5 números, custa R$ 2.

Assim como a Lotofácil, a Quina será sorteada a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Super Sete também não teve ganhadores

Mais uma vez ninguém levou o prêmio da Super Sete no sorteio desta quarta-feira e a loteria retorna na sexta, com prêmio acumulado em R$ 1,9 milhão.

No sorteio desta quarta-feira, quatro apostadores chegaram bem perto de morder o prêmio principal, eles acertaram seis das sete dezenas e cada um ganhou R$ 10.124,66.

Cinquenta e nove apostas acertaram 5 dezenas e cada uma levou para casa R$ 980,59.

Veja os números sorteados para a Super Sete

O sorteio da sexta-feira será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa.

As apostam devem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica do país. A aposta simples da Super Sete, com 7 dezenas, custa R$ 2,50.